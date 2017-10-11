МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

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Москва, 11 октября. Глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Москва обсуждает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США.

«Что касается ответа, мы сказали (в том числе публично), что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают», — цитирует агентство РИА Новости слова дипломата.

Борисенко отметил, что подобное поведение со стороны США позволяет России зеркально поступить с их загранучреждениями на территории нашей страны.

Дипломат подчеркнул, что Москва рассматривает различные варианты ответа, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительства».

Борисенко добавил, что 455 человек, к которым Москва предложила США привести их персонал, включает сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которые российско-американскими отношениями не занимаются.

«Мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства», — заявил директор департамента МИД РФ.

В этом случае численность американского персонала в России опустится на уровень 300 человек или даже еще ниже.