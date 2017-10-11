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МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек
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    МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

    11:54  11 Октября 2017
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    МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

    Москва, 11 октября. Глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Москва обсуждает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США.

    «Что касается ответа, мы сказали (в том числе публично), что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают», — цитирует агентство РИА Новости слова дипломата.

    Борисенко отметил, что подобное поведение со стороны США позволяет России зеркально поступить с их загранучреждениями на территории нашей страны.

    Дипломат подчеркнул, что Москва рассматривает различные варианты ответа, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительства».

    Борисенко добавил, что 455 человек, к которым Москва предложила США привести их персонал, включает сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которые российско-американскими отношениями не занимаются.

    «Мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства», — заявил директор департамента МИД РФ.

    В этом случае численность американского персонала в России опустится на уровень 300 человек или даже еще ниже.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #сша #мид
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