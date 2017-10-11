Порошенко готовит военный переворот. Колонка Александра Казакова

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В 2014 году, когда у нас было принято говорить о «киевской хунте», на Украине вошли в моду футболки с надписью «Хунта буде». В том смысле, в котором выражались одесские бандиты в известном фильме «Дежа вю»: «От тебя только и слышишь — мафия, мафия! Хотелось бы, чтобы она у нас была. Но для этого надо очень много поработать!»

А вот сейчас дело, судя по всему, действительно дошло до подготовки военного путча в лучших традициях Пиночета или греческих «черных полковников» со стороны правящих после победы Евромайдана верхов. Обратим внимание на законопроект №7163-4 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», внесенный в Верховную раду 6 октября и с огромным скандалом (с драками в зале парламента и демонстрациями у его стен), но принятый в первом чтении в тот же день.

Во-первых, этот закон дает право президенту применять армию в мирное время: «Данным законом Верховная рада Украины в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины одобряет решение президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований… для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (ст. 11, п. 2).

Во-вторых, он вносит следующие дополнения в «Закон о чрезвычайном положении»:

«В случае введения военного состояния в отдельных местностях в связи с российской вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях: 1) в день вступления в силу актом президента Украины об образовании военной администрации прекращаются по закону этим полномочий:

— областного совета, ее исполнительного аппарата, должностных и служебных лиц местного самоуправления, которые работают в этих органах, районного совета, ее исполнительного аппарата, должностных и служебных лиц местного самоуправления, которые работают в этих органах, — в случае образования соответствующей районной военной администрации;

— сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов, их исполнительных органов, сельских, поселковых, городских председателей, других должностных и служебных лиц местного самоуправления, которые работают в этих органах местного самоуправления, старост, – в случае образования соответствующей районной военной администрации населенного пункта (населенных пунктов)» (ст. 11, п. 5, «а»).

Отметим, что в данной формулировке не говорится про введение военного положения в Донецкой или Луганской — а лишь про таковое в связи с войной там. «…Нюанс в том, что эта норма может касаться не только Донбасса… «В связи с агрессией» президент может инициировать введение военного положения, не только в Донецкой и Луганской областях, но и, скажем, в Харьковской или Запорожской», — пишет в украинском издании «Зеркало недели» заместитель его главного редактора Сергей Рахманин.

Крайне эмоционально высказалась о новом законе депутат Надежда Савченко: «Этот закон введет всю Украину в состояние, в котором пребывает временно оккупированная территория... Где есть комендантский час, военные администрации, постоянное присутствие людей с оружием в руках, которые могут вас остановить и обыскать. Это состояние войны. Президент, ощущая опасность для себя, сможет настолько сильно скрутить всю страну силовыми структурами, что больше невозможны будут никакие Майданы, волеизъявления и даже цивилизованные демократические выборы».

Чем вызваны такие шаги? Поддержка Порошенко и его партии давно упала до 9%. С таким рейтингом вполне можно ожидать поражения и на местных выборах, и на президентских выборах, которые уже не за горой — в марте 2019 года.

«Уровень поддержки «майдановских» партий уже давно резко упал, в украинском обществе начало постепенно наступать отрезвление, — говорит руководитель аппарата исполкома Конгресса русских общин, член бюро президиума партии «Родина» Алексей Рылеев. — Всем очевидно, что рано или поздно произойдет реванш со стороны пророссийских сил, хотя пока сложно сказать, вокруг какой политической партии они консолидируются, так как и Компартия (сейчас под новым брендом), и «Оппозиционный блок», и его предшественница Партия регионов уже скомпрометировали себя трусливой и соглашательской позицией к новому режиму. Уже в 2016 году в Одессу накануне майских праздников пришлось вводить для поддержания порядка полк «Азов», но на всю страну карателей в какой-то момент не хватит. Не удастся и бесконечно запугивать избирателей юго-востока, где явка на всех выборах 2015-2016 года заметно ниже, чем на западе страны. Инициатор Евромайдана Мустафа Найем, избранный в Верховную раду от Блока Петра Порошенко, на днях прямо высказался в том плане, что хорошо бы вообще лишить жителей «неправильных» регионов права голосовать. Введение военного положения — с отменой функционирования избранных народом органов власти или отменой выборов вообще — может стать для Киева последним аргументом в ситуации полной потери популярности, начала протестных акций или массового протестного голосования».

В 50-70-е годы Запад руками своих сателлитов не раз проделывал подобные перевороты в странах третьего мира, свергая неугодные ему правительства или предотвращая победу на выборах левых сил. Порой подобные методы применялись и в Европе — Греции, Италии. Но все же то, что сейчас происходит на Украине, не было никогда.