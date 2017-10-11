Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
ФАС выявило картельный сговор на торгах в Лобне
Особое мнение
Порошенко готовит военный переворот. Колонка Александра Казакова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко готовит военный переворот. Колонка Александра Казакова

    12:11  11 Октября 2017
    270

    Порошенко готовит военный переворот. Колонка Александра Казакова

    В 2014 году, когда у нас было принято говорить о «киевской хунте», на Украине вошли в моду футболки с надписью «Хунта буде». В том смысле, в котором выражались одесские бандиты в известном фильме «Дежа вю»: «От тебя только и слышишь — мафия, мафия! Хотелось бы, чтобы она у нас была. Но для этого надо очень много поработать!»

    А вот сейчас дело, судя по всему, действительно дошло до подготовки военного путча в лучших традициях Пиночета или греческих «черных полковников» со стороны правящих после победы Евромайдана верхов. Обратим внимание на законопроект №7163-4 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», внесенный в Верховную раду 6 октября и с огромным скандалом (с драками в зале парламента и демонстрациями у его стен), но принятый в первом чтении в тот же день.

    Во-первых, этот закон дает право президенту применять армию в мирное время: «Данным законом Верховная рада Украины в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины одобряет решение президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований… для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (ст. 11, п. 2).

    Во-вторых, он вносит следующие дополнения в «Закон о чрезвычайном положении»:

    «В случае введения военного состояния в отдельных местностях в связи с российской вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях: 1) в день вступления в силу актом президента Украины об образовании военной администрации прекращаются по закону этим полномочий:

    — областного совета, ее исполнительного аппарата, должностных и служебных лиц местного самоуправления, которые работают в этих органах, районного совета, ее исполнительного аппарата, должностных и служебных лиц местного самоуправления, которые работают в этих органах, — в случае образования соответствующей районной военной администрации;

    — сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов, их исполнительных органов, сельских, поселковых, городских председателей, других должностных и служебных лиц местного самоуправления, которые работают в этих органах местного самоуправления, старост, – в случае образования соответствующей районной военной администрации населенного пункта (населенных пунктов)» (ст. 11, п. 5, «а»).

    Порошенко готовит военный переворот. Колонка Александра Казакова

    Отметим, что в данной формулировке не говорится про введение военного положения в Донецкой или Луганской — а лишь про таковое в связи с войной там. «…Нюанс в том, что эта норма может касаться не только Донбасса… «В связи с агрессией» президент может инициировать введение военного положения, не только в Донецкой и Луганской областях, но и, скажем, в Харьковской или Запорожской», — пишет в украинском издании «Зеркало недели» заместитель его главного редактора Сергей Рахманин.

    Крайне эмоционально высказалась о новом законе депутат Надежда Савченко: «Этот закон введет всю Украину в состояние, в котором пребывает временно оккупированная территория... Где есть комендантский час, военные администрации, постоянное присутствие людей с оружием в руках, которые могут вас остановить и обыскать. Это состояние войны. Президент, ощущая опасность для себя, сможет настолько сильно скрутить всю страну силовыми структурами, что больше невозможны будут никакие Майданы, волеизъявления и даже цивилизованные демократические выборы».

    Чем вызваны такие шаги? Поддержка Порошенко и его партии давно упала до 9%. С таким рейтингом вполне можно ожидать поражения и на местных выборах, и на президентских выборах, которые уже не за горой — в марте 2019 года.

    «Уровень поддержки «майдановских» партий уже давно резко упал, в украинском обществе начало постепенно наступать отрезвление, — говорит руководитель аппарата исполкома Конгресса русских общин, член бюро президиума партии «Родина» Алексей Рылеев. — Всем очевидно, что рано или поздно произойдет реванш со стороны пророссийских сил, хотя пока сложно сказать, вокруг какой политической партии они консолидируются, так как и Компартия (сейчас под новым брендом), и «Оппозиционный блок», и его предшественница Партия регионов уже скомпрометировали себя трусливой и соглашательской позицией к новому режиму. Уже в 2016 году в Одессу накануне майских праздников пришлось вводить для поддержания порядка полк «Азов», но на всю страну карателей в какой-то момент не хватит. Не удастся и бесконечно запугивать избирателей юго-востока, где явка на всех выборах 2015-2016 года заметно ниже, чем на западе страны. Инициатор Евромайдана Мустафа Найем, избранный в Верховную раду от Блока Петра Порошенко, на днях прямо высказался в том плане, что хорошо бы вообще лишить жителей «неправильных» регионов права голосовать. Введение военного положения — с отменой функционирования избранных народом органов власти или отменой выборов вообще — может стать для Киева последним аргументом в ситуации полной потери популярности, начала протестных акций или массового протестного голосования».

    Порошенко готовит военный переворот. Колонка Александра Казакова

    В 50-70-е годы Запад руками своих сателлитов не раз проделывал подобные перевороты в странах третьего мира, свергая неугодные ему правительства или предотвращая победу на выборах левых сил. Порой подобные методы применялись и в Европе — Греции, Италии. Но все же то, что сейчас происходит на Украине, не было никогда.

    Автор: Александр Казаков
    #днр #всу #донбасс #украина #порошенко #лнр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23438

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6078

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53416

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93385

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108563
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        604
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        943
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        3563
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        24505