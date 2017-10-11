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Россия
Госдума РФ одобрила увеличение штрафов для водителей, не пропустивших пешехода
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    Госдума РФ одобрила увеличение штрафов для водителей, не пропустивших пешехода

    11:57  11 Октября 2017
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    Госдума РФ одобрила увеличение штрафов для водителей, не пропустивших пешехода

    Москва, 11 октября. В среду Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому максимальный размер административного штрафа для водителей, которые не пропускают пешеходов, устанавливается в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

    В настоящее время размер штрафа за данное правонарушение не варьируется и составляет 1,5 тысячи рублей.

    «Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, — указано в пояснительной записке к законопроекту, — которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории».

    Госдума РФ одобрила увеличение штрафов для водителей, не пропустивших пешехода

    Как отмечено в пояснительной записке в 2016 году было возбуждено около 1,8 млн дел по относящимся к данной категории правонарушениям. При этом в предыдущие годы количество водителей, не пропускавших пешеходов, было немногим меньше. Это, как уверены законодатели, указывает на то, что действующий размер штрафов неэффективен.

    Автор: Валентин Меликов
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