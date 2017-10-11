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Алеппо: российские военные доставили жителям провинции около трех тонн продовольствия
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    Алеппо: российские военные доставили жителям провинции около трех тонн продовольствия

    11:50  11 Октября 2017
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    Алеппо: российские военные доставили жителям провинции около трех тонн продовольствия

    Москва, 11 октября. Минобороны РФ за сутки провело две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Хама.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт Расин Эль-Абуд провинции Алеппо около трех тонн продовольственных наборов, жители города Саламия в провинции Хама получили порядка двух тонн продуктов. Отмечается, что за время проведения гуманитарных акций в Сирийской арабской республике российские военные передали местным жителям свыше 2226 тонн гумпомощи.

    За минувшие сутки медицинский отряд специального назначения военного ведомства России оказал помощь 217 сирийцам. Чаще всего мирные жители обращаются к военным врачам с жалобами на последствия огнестрельных и осколочных ранений.

    В данный момент продолжаются переговоры о подписании соглашений по перемирию с лидерами вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Эль-Кунейтра, Хама, Хомс и Дамаск.

    Алеппо: российские военные доставили жителям провинции около трех тонн продовольствия

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #хама
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