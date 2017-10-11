Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева

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Москва, 11 октября. Государственная дума России досрочно прекратила полномочия депутата Михаила Исаева по причине того, что он был назначен на должность исполняющего обязанности губернатора Саратова. Соответствующее решение было принято депутатами в среду на пленарном заседании.

Как передает корреспондент ФАН с места событий, также были досрочно прекращены депутатские полномочия Владимира Васильева ввиду того, что ранее его назначили временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Напомним, в середине прошлого месяца экс-глава Саратова Валерий Сараев написал заявление об отставке. В минувший понедельник, 9 октября, сообщалось, что Михаил Исаев будет исполнять обязанности главы Саратова.

3 октября глава российского государства Владимир Путин отправил в отставку главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.