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Политика
Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева
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    Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева

    11:47  11 Октября 2017
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    Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева

    Москва, 11 октября. Государственная дума России досрочно прекратила полномочия депутата Михаила Исаева по причине того, что он был назначен на должность исполняющего обязанности губернатора Саратова. Соответствующее решение было принято депутатами в среду на пленарном заседании.

    Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева

    Как передает корреспондент ФАН с места событий, также были досрочно прекращены депутатские полномочия Владимира Васильева ввиду того, что ранее его назначили временно исполняющим обязанности главы Дагестана. 

    Напомним, в середине прошлого месяца экс-глава Саратова Валерий Сараев написал заявление об отставке. В минувший понедельник, 9 октября, сообщалось, что Михаил Исаев будет исполнять обязанности главы Саратова.

    Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева

    3 октября глава российского государства Владимир Путин отправил в отставку главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #госдума рф #васильев #исаев
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