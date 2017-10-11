МИД РФ назвал дезинформацией норвежский репортаж о «российских шпионах»

В Избранное

Москва, 11 октября. МИД РФ раскритиковал репортаж норвежского телеканала о неких российских агентах, которые давят на граждан, чтобы те шпионили за своими работодателями.

Как утверждается в репортаже, «потенциальных предателей» (тех, кто проживал в России или состоял в браке с русскими) шантажировали благополучием находящихся в РФ родственников и друзей. Телеканал утверждает, что «российские шпионы» хотели получить контроль над закрытыми компьютерными сетями.

Как отметили в российском МИД, подобный репортаж только нагнетает «атмосферу всеобщего страха» и способствует увеличению недоверия и неприязни в отношениях двух стран.

«Намеренную дезинформацию аудитории с целью дискредитации добрососедских отношений между РФ и Норвегией мы не можем назвать профессиональной журналистикой. Данный репортаж займет «достойное» место в ряду самых низкопробных пропагандистских материалов», — отмечают в министерстве.

В МИД РФ также добавили, что Москва неоднократно заявляла о своей готовности к открытому и доверительному диалогу по любым доказанным хакерским атакам. В ведомстве призвали норвежский телеканал вернуться к профессиональной и непредвзятой деятельности, передает «Аргументы и Факты».