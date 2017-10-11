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Общество
В «Комсомольская правде» рассказали, кто сообщил о смерти Хворостовского
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    В «Комсомольская правде» рассказали, кто сообщил о смерти Хворостовского

    11:29  11 Октября 2017  /обновлено: 11:30  11 Октября 2017
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    В «Комсомольская правде» рассказали, кто сообщил о смерти Хворостовского

    Москва, 11 октября. Газета «Комсомольская правда» принесла извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье за ложные сообщения о смерти певца и объяснила, кто распространил слухи о его кончине.

    По словам шеф-редактора сайта «КП» Олеси Носовой, произошла «недопустимая ситуация». «Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей», — заявила она.

    Корреспондент издания Елена Бодуэн рассказала, что получила ложную информацию от источника, которого считала достоверным. Она рассказала, что увидела в Сети сообщение о смерти Хворостовского, опубликованного «злым человеком», сообщают «Дни.ru».

    В «Комсомольская правде» рассказали, кто сообщил о смерти Хворостовского

    Другой корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что фейк распространил человек из оперного мира.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
    #хворостовский #комсомольская правда #кп
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