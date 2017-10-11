В «Комсомольская правде» рассказали, кто сообщил о смерти Хворостовского
Москва, 11 октября. Газета «Комсомольская правда» принесла извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье за ложные сообщения о смерти певца и объяснила, кто распространил слухи о его кончине.
По словам шеф-редактора сайта «КП» Олеси Носовой, произошла «недопустимая ситуация». «Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей», — заявила она.
Корреспондент издания Елена Бодуэн рассказала, что получила ложную информацию от источника, которого считала достоверным. Она рассказала, что увидела в Сети сообщение о смерти Хворостовского, опубликованного «злым человеком», сообщают «Дни.ru».
Другой корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что фейк распространил человек из оперного мира.
Про Хворостовского.Это интриги оперного мира.Слила журналистам ложь вполне конкретная поющая мразь.Сделала это ночью, чтобы инфа разошлась.— Дмитрий Стешин (@D_Steshin) October 11, 2017