В «Комсомольская правде» рассказали, кто сообщил о смерти Хворостовского

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Москва, 11 октября. Газета «Комсомольская правда» принесла извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье за ложные сообщения о смерти певца и объяснила, кто распространил слухи о его кончине.

По словам шеф-редактора сайта «КП» Олеси Носовой, произошла «недопустимая ситуация». «Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей», — заявила она.

Корреспондент издания Елена Бодуэн рассказала, что получила ложную информацию от источника, которого считала достоверным. Она рассказала, что увидела в Сети сообщение о смерти Хворостовского, опубликованного «злым человеком», сообщают «Дни.ru».

Другой корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что фейк распространил человек из оперного мира.