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Политика
Россия настроена на взаимодействие с США в Сирии – МИД РФ
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    Россия настроена на взаимодействие с США в Сирии – МИД РФ

    11:28  11 Октября 2017
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    бориРоссия настроена на взаимодействие с США в Сирии – МИД РФ

    Москва, 11 октября. МИД РФ заявил, что в Москве видят возможности для сотрудничества с США в вопросах борьбы с терроризмом в Сирии, однако их не видят в Вашингтоне.

    Директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко считает, что сотрудничество с США было бы эффективно и позволило бы в «сжатые сроки покончить с этим террористическим очагом», передает РИА Новости.

    «В Вашингтоне пока еще не пришли к пониманию такой необходимости, хотя угроза-то общая», - сказал российский дипломат.

    Борисенко подчеркнул, что Россия прекрасно понимает преимущество тесного взаимодействия с США в различных сферах. Соединенные Штаты являются «ведущей державой, обладающей колоссальным экономическим потенциалом, огромным политическим влиянием, не говоря уже о военной мощи», заявил он.

    «Отношения между Россией и США сейчас трудные, напряженные, но мы исходим из того, что рано или поздно они выправятся. (…) Мы всецело настроены на тесное взаимодействие с США, как и с любой другой страной мира. Но взаимодействие должно осуществляться на основе равноправия и учета наших интересов», - подытожил Борисенко.

    Представитель МИД РФ также напомнил, что РФ неоднократно предлагала Штатам «наладить реальное взаимодействие по борьбе с терроризмом», однако положительного ответа не получила.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #мид рф #мид
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