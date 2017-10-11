Алеппо: Минобороны РФ сообщило о нарушении перемирия на севере провинции

В Избранное

Москва, 11 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал восемь случаев нарушения режима перемирия в зонах деэскалации.

В министерстве обороны России сообщили, что случаи нарушения режима прекращения боевых действий были отмечены в провинциях Алеппо (1), Дамаск (2), Даръа (3) и Хомс (2). Анкара заявила об одном случае стрельбы в провинции Идлиб. В целом ситуация в сирийских зонах деэскалации расценивается как стабильная.

Мониторинговые группы отмечают, что большинство случаев беспорядочной стрельбы фиксировались на территориях, подконтрольных боевикам «Исламского государства1» и «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенные в России террористические организации).

1 Организация запрещена на территории РФ.