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Алеппо: Минобороны РФ сообщило о нарушении перемирия на севере провинции
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщило о нарушении перемирия на севере провинции

    11:38  11 Октября 2017
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщило о нарушении перемирия на севере провинции

    Москва, 11 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал восемь случаев нарушения режима перемирия в зонах деэскалации.

    В министерстве обороны России сообщили, что случаи нарушения режима прекращения боевых действий были отмечены в провинциях Алеппо (1), Дамаск (2), Даръа (3) и Хомс (2). Анкара заявила об одном случае стрельбы в провинции Идлиб. В целом ситуация в сирийских зонах деэскалации расценивается как стабильная.

    Мониторинговые группы отмечают, что большинство случаев беспорядочной стрельбы фиксировались на территориях, подконтрольных боевикам «Исламского государства1» и «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенные в России террористические организации).

    Алеппо: Минобороны РФ сообщило о нарушении перемирия на севере провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #перемирие #стрельба
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