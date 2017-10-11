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Общество
Коммунальщики сделали перерасчет 15 тысячам жителей Самары за недогрев горячей воды
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    Коммунальщики сделали перерасчет 15 тысячам жителей Самары за недогрев горячей воды

    11:26  11 Октября 2017  /обновлено: 11:28  11 Октября 2017
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    Коммунальщики сделали перерасчет 15 тысячам жителей Самары за недогрев горячей воды

    Самара, 11 октября. Жителям Самары вернут деньги за недогрев горячей воды во время летнего ремонта теплосетевых коммуникаций. 

    По информации ОАО «Предприятие тепловых сетей», 15 тысяч клиентов компании жаловались на недостаточно горячую воду прошедшим летом, что было следствием проводимого ремонта. Директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин отмечает:

    «В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по температуре горячей воды. По итогам этой работы мы произвели перерасчет для 15 тысяч клиентов компании».

    Известно, что во время летней ремонтной кампании было переложено 72 трубы на участках города, что в полтора раза больше по сравнению с предыдущим годом.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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