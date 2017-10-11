Минобороны РФ показало фото лагеря беженцев в Сирии, откуда «просачиваются» боевики

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Москва, 11 октября. Минобороны РФ показала фото лагеря беженцев в Сирии, откуда боевики ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»* проникают через территорию, которая контролируется военными ВС США.

«Только по соображениям военной этики мы не публикуем свежие фотоматериалы военной базы США в Эт-Танфе, облепленной, мягко говоря, не типичными для США внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами ДШК и безоткатными орудиями», — заявил в среду официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило Соединенным Штатам дать разъяснение своей «избирательной слепоты» в отношении действующих у них под носом в Сирийской республике террористов.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра»1, признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.