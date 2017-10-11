Сирия сегодня: РФ хочет наладить поставки хлеба, Дамаск восстанавливает больницы и школы

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Сирия, 11 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при активной поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) взяли под контроль территории у границы с Иорданией. Официальный Дамаск восстанавливает школы и больницы. Российские военные хотят наладить поставку хлеба в зоны деэскалации. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВКС РФ прикрывает с неба

По информации сирийских СМИ, подразделения САА при активном содействии ВКС РФ взяли под свой контроль окрестности Дамаска вплоть до границы с Иорданией. При поддержке российской авиации сирийским военным удалось взять под контроль территории к юго-востоку от Дамаска. Сообщается, что правительственные силы вплотную приблизились к границе с Иорданией и расположенной неподалеку американской базы.

Как сообщает Газета.ru, беспилотники ВКС РФ вскрыли хорошо укрепленный опорный пункт боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) на восточном берегу реки Евфрат около города Меядин на востоке Сирийской Арабской Республики (САР). Кроме того, российские Су-34 уничтожили сеть подземных туннелей.

Поставки хлеба

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон на территории САР в настоящий момент ведут переговоры с администрацией провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в зону деэскалации №2 на границе провинций Хомс и Хама. Речь идет о передаче муки из России на хлебозавод «Аль-Вар» в городе Хомс. Об этом журналистам рассказал представитель Центра Федор Очинский.

«На данный момент проводятся переговоры с администрацией провинции Хомс для передачи на данный хлебозавод муки с последующей выпечкой хлеба и его доставкой в зону деэскалации №2 для нуждающихся жителей Сирии», — сообщил Очинский.

В свою очередь директор хлебозавода «Аль-Вар» Хусам Аль-Мансур отметил, что предприятие поставляет хлеб не только в районы, которые находятся под контролем САА, но и в зоны деэскалации. В частности, на территорию на севере провинции Хомс.

«В общей сложности предприятие направляет в эти зоны до 4 тысяч упаковок хлеба в день», — добавил он.

Восстановление инфраструктуры

Как сообщил генерал-лейтенант Сергей Кураленко в ходе брифинга, в САР продолжается восстановление социальной инфраструктуры, включая учебные заведения и больницы. В настоящее время уже завершен ремонт в дошкольном учебном заведении на 220 детей в городе Эль-Баас, провинция Эль-Кунейтра. Кроме того, в населенном пункте Куцея (провинция Дамаск) продолжается восстановление школы, которая рассчитана на 600 учеников.

Минздрав САР продолжает восстановление медицинского центра со стационаром на 50 мест в Мадае, который пострадал во время боевых действий. На данный момент в здании идут отделочные работы. Более того, в центр уже начаты поставки медицинского оборудования.

1 Организация запрещена на территории РФ.