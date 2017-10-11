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Шойгу сообщил, что на учениях «Запад-2017» отрабатывалась тактика борьбы с ИГИЛ
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    Шойгу сообщил, что на учениях «Запад-2017» отрабатывалась тактика борьбы с ИГИЛ

    11:21  11 Октября 2017  /обновлено: 11:24  11 Октября 2017
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    Шойгу сообщил, что на учениях «Запад-2017» отрабатывалась тактика борьбы с ИГИЛ

    Москва, 11 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил во время подведения итогов совместных учений «Запад-2017», что военные тренировались противодействовать боевикам «Исламского государства»1.

    Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые носили исключительно оборонный характер, военнослужащие обеих стран отрабатывали тактику противостояния боевикам.

    В частности бойцы тренировались оперативно создавать мобильные подразделения на основе боеготовых в мирное время формирований, которые способны противостоять террористической  угрозе в автономном режиме. Шойгу подчеркнул, что проверка готовности данных подразделений проводилась руководством учений с учетом глубокого анализа тактики боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Ранее агентство «Дни.ру» сообщило, что Шойгу рассказал о новой системе управления войсками и оружием.

    Шойгу сообщил, что на учениях «Запад-2017» отрабатывалась тактика борьбы с ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #сергей шойгу #игил #запад-2017
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