Шойгу сообщил, что на учениях «Запад-2017» отрабатывалась тактика борьбы с ИГИЛ

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Москва, 11 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил во время подведения итогов совместных учений «Запад-2017», что военные тренировались противодействовать боевикам «Исламского государства»1.

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые носили исключительно оборонный характер, военнослужащие обеих стран отрабатывали тактику противостояния боевикам.

В частности бойцы тренировались оперативно создавать мобильные подразделения на основе боеготовых в мирное время формирований, которые способны противостоять террористической угрозе в автономном режиме. Шойгу подчеркнул, что проверка готовности данных подразделений проводилась руководством учений с учетом глубокого анализа тактики боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее агентство «Дни.ру» сообщило, что Шойгу рассказал о новой системе управления войсками и оружием.

1 Организация запрещена на территории РФ.