Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

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Дамаск, 11 октября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что через подконтрольную США зону в Эт-Танфе проехали около 300 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Террористы, приехавшие на пикапах, пытались заблокировать трассу для доставки гуманитарных конвоев.

По словам Конашенкова, российское военное ведомство уже обращало «внимание коллег из США о превращении незаконно развернутой ими на юге Сирии базы в «черную дыру».

Представитель Минобороны РФ также обратил внимание на то, что вопрос, каким образом боевикам ИГ1 удалось просочиться через подконтрольную США зону в Эт-Танфе при попытке заблокировать стратегически важную трассу Дамаск – Дейр эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остается открытым.

1 Организация запрещена на территории РФ.