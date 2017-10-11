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Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи
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    Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

    11:20  11 Октября 2017
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    Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

    Дамаск, 11 октября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что через подконтрольную США зону в Эт-Танфе проехали около 300 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Террористы, приехавшие на пикапах, пытались заблокировать трассу для доставки гуманитарных конвоев.

    По словам Конашенкова, российское военное ведомство уже обращало «внимание коллег из США о превращении незаконно развернутой ими на юге Сирии базы в «черную дыру».

    Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

    Представитель Минобороны РФ также обратил внимание на то, что вопрос, каким образом боевикам ИГ1 удалось просочиться через подконтрольную США зону в Эт-Танфе при попытке заблокировать стратегически важную трассу Дамаск – Дейр эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остается открытым.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #боевики
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