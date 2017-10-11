Киев пригрозил иностранцам и украинцам, посетившим Крым: Мы узнаем, кто там выступил

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Киев, 11 октября. На Украине возмущены визитом в Крым делегации политиков и общественных деятелей из Норвегии и готовят «жесткую реакцию», заявил украинский депутат Дмитрий Тымчук.

Делегация норвежских политиков и общественных деятелей, прибывшая 6 октября в Крым, назвала Ялту лучшим местом в мире. В это время на Украине возмущены тем, что иностранцы и принимающая сторона даже не пытаются скрыть имена именитых гостей.

«Лучшее противоядие в этой ситуации – жесткая публичная реакция, подкрепленная спокойными, последовательными действиями украинских дипломатов и силовиков, — написал Тымчук на своей странице в Facebook. — Все иностранцы должны знать – за нарушение украинской границы и пособничество в легализации аннексии ответственность все равно догонит. Не сегодня, так завтра».

С этим же предупреждением он обратился и к украинцам. Он пояснил, что получил информацию об участии украинских ученых из Одессы на археологической конференции в заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе.

«Мы получим информацию о том, кто реально выступил», — констатировал Тымчук.