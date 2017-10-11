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Экономика
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Украина
Киев пригрозил иностранцам и украинцам, посетившим Крым: Мы узнаем, кто там выступил
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    Киев пригрозил иностранцам и украинцам, посетившим Крым: Мы узнаем, кто там выступил

    11:52  11 Октября 2017
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    Киев пригрозил иностранцам и украинцам, посетившим Крым: Мы узнаем, кто там выступил

    Киев, 11 октября. На Украине возмущены визитом в Крым делегации политиков и общественных деятелей из Норвегии и готовят «жесткую реакцию», заявил украинский депутат Дмитрий Тымчук.

    Делегация норвежских политиков и общественных деятелей, прибывшая 6 октября в Крым, назвала Ялту лучшим местом в мире. В это время на Украине возмущены тем, что иностранцы и принимающая сторона даже не пытаются скрыть имена именитых гостей.

    «Лучшее противоядие в этой ситуации – жесткая публичная реакция, подкрепленная спокойными, последовательными действиями украинских дипломатов и силовиков, — написал Тымчук на своей странице в Facebook. — Все иностранцы должны знать – за нарушение украинской границы и пособничество в легализации аннексии ответственность все равно догонит. Не сегодня, так завтра».

    С этим же предупреждением он обратился и к украинцам. Он пояснил, что получил информацию об участии украинских ученых из Одессы на археологической конференции в заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе. 

    Киев пригрозил иностранцам и украинцам, посетившим Крым: Мы узнаем, кто там выступил

    «Мы получим информацию о том, кто реально выступил», — констатировал Тымчук.

    Киев пригрозил иностранцам и украинцам, посетившим Крым: Мы узнаем, кто там выступил

    «Формально претензий к этим гражданам, если они въехали в Крым через КПВВ в Херсонской области и не за бюджетные деньги, быть не может, — заметил Тымчук. — Возникает только вопрос этики, на который должно дать ответ профессиональное сообщество украинских археологов».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #крым #делегация #тымчук #украинцы #украины #реакция
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