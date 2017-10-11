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ВКС РФ замуровали боевиков ИГИЛ под землей в районе Меядина
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    ВКС РФ замуровали боевиков ИГИЛ под землей в районе Меядина

    11:07  11 Октября 2017
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    ВКС РФ замуровали боевиков ИГИЛ под землей в районе Меядина

    Меядин, 11 октября. Подземные укрытия не могут уберечь боевиков «Исламского государства»1 от ударов ВКС РФ.

    В министерстве обороны России сообщили, что бомбардировщики ВКС РФ Су-34 уничтожили в районе стратегического населенного пункта Меядин провинции Дейр эз-Зор укрепленный командный пункт террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что боевики значительно усилили фортификационное сооружение, которое было оборудовано подземными переходами, ангарами и складами.

    Четыре Су-34 нанесли массированный удар по данному пункту, в результате чего было уничтожено несколько десятков исламистов. Часть боевиков оказалась замурована под землей, укрепления не смогли уберечь их от точечных авиаударов. После того, как на помощь джихадистам прибыло подкрепление, которое попыталось вытащить их из-под земли, бомбардировщики вновь нанесли удар. Ликвидировано еще около 20 экстремистов.

    ВКС РФ замуровали боевиков ИГИЛ под землей в районе Меядина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр эз-зор #меядин
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