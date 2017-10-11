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Сирия: боевики из Ат-Танфа получили гумпомощь в районах, подконтрольных «Ан-Нусре»
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    Сирия: боевики из Ат-Танфа получили гумпомощь в районах, подконтрольных «Ан-Нусре»

    11:04  11 Октября 2017  /обновлено: 11:21  11 Октября 2017
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    Сирия: боевики из Ат-Танфа получили гумпомощь в районах, подконтрольных «Ан-Нусре»

    Москва, 11 октября. В министерстве обороны России заявили, что выехавшие из Ат-Танфа боевики сирийской оппозиции получили гуманитарную помощь в населенных пунктах, которые находятся в настоящее время под контролем международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

    Напомним, в Ат-Танфе находится база вооруженных сил США в Сирии. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в южной зоне деэскалации в Сирии произошел «странный случай»: боевики, выехавшие из подконтрольной США зоны Ат-Танфа, получили гуманитарную помощь, предназначавшуюся жителям региона, в населенных пунктах, контролируемых «спящими ячейками» «Джебхат ан-Нусры».

    «То есть прибывшие из контролируемой США зоны в районе Ат-Танфа 600 боевиков должны были либо вступить с этими «ячейками» в боестолкновения за медикаменты и продукты, либо действовать с ними вместе», — указал официальный представитель Минобороны РФ.

    Сирия: боевики из Ат-Танфа получили гумпомощь в районах, подконтрольных «Ан-Нусре»

    Отметим, американская военная база в Ат-Танфе действует в нарушение международного права, без разрешения официального правительства Сирии. Ранее в Минобороны заявили, что районе Ат-Танфа образовалась 100-километровая «черная дыра», где свободно действуют боевики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #конашенков
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