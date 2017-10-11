Минобороны РФ предупредило США об ответственности за саботаж мирного процесса Сирии

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Москва, 11 октября. Россия предупреждает Вашингтон, что всю ответственность за саботаж урегулирования кризиса в Сирии будут нести исключительно США, заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил о перемещении 600 боевиков и двух колонн с медикаментами в южной зоне деэскалации в Сирии. Он добавил, что это было осуществлено «при благоволении США».

Представитель Минобороны РФ допустил, что такие шаги могут привести к попытке срыва мирного соглашения в этой зоне САР.