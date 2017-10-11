Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой водитель скончался на месте аварии в Самарской области
Новости Сирии
Минобороны РФ предупредило США об ответственности за саботаж мирного процесса Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ предупредило США об ответственности за саботаж мирного процесса Сирии

    11:02  11 Октября 2017  /обновлено: 11:17  11 Октября 2017
    128

    Минобороны РФ предупредило США об ответственности за саботаж мирного процесса Сирии

    Москва, 11 октября. Россия предупреждает Вашингтон, что всю ответственность за саботаж урегулирования кризиса в Сирии будут нести исключительно США, заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Конашенков сообщил о перемещении 600 боевиков и двух колонн с медикаментами в южной зоне деэскалации в Сирии. Он добавил, что это было осуществлено «при благоволении США».

    Представитель Минобороны РФ допустил, что такие шаги могут привести к попытке срыва мирного соглашения в этой зоне САР.

    «Вся ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона», — заключил Конашенков.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #сирия #минобороны рф #конашенков #кризис #ответственность #саботаж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23361

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6076

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53397

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93249

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108527
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        222
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        1709
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        16523
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1946