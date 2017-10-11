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Экономика
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#Соцсети
Сегодня в Интернете: независимость Каталонии, «евроЖириновский» и шутки от «иностранного агента»
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    Сегодня в Интернете: независимость Каталонии, «евроЖириновский» и шутки от «иностранного агента»

    12:03  11 Октября 2017
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    Сегодня в Интернете: независимость Каталонии, европейский Жириновский и шутки от «иностранного агента»

    Федеральное агентство новостей продолжает знакомить своих читателей с последними трендами российского сегмента соцсетей. Все самое интересное — в материале ФАН.

    Вчера руководство Каталонии подписало декларацию независимости от Испании. Сегодня это событие активно обсуждается в Рунете.

    Независимость, но позже

    В соцсетях на новости из Каталонии реагируют двояко. Некоторые предпочитают видеть в событиях на Иберийском полуострове аналогию с тем, что произошло в Крыму и Донбассе.

    Сегодня в Интернете

    На своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов указывает на то, как по разному испанские и украинские события освещаются в германских СМИ.

    Сегодня в Интернете

    Некоторые, наоборот, сетуют на то, что Карлесу Пучдемону и другим каталонским лидерам не хватило воли и уверенности порвать с Испанией окончательно. Все же декларация независимости была ими подписана — но тут же приостановлена в действии.

    Сегодня в Интернете

    Известный блогер Борис Рожин, впрочем, более положительно оценивает действия Пучдемона. Он указывает на то, что президент Женералитата Каталонии подписал декларацию о независимости региона от Испании, несмотря на многочисленные угрозы физической расправы. Сверх того, отмечает Рожин, приостановка действия документа дает возможность Барселоне и Мадриду начать переговоры.

    «Оговорки насчет вступления в силу через некоторое время, вполне очевидно направлены на то, чтобы склонить Мадрид к переговорам и помешать реализации силового варианта, который может привести к кровопролитию», — пишет блогер.

    Разумеется, провозглашение Каталонией независимости меняет политическую карту Европы. В самом центре ЕС появляется еще одно непризнанное государственное образование. Но все это — в долгосрочной перспективе. Пока же люди — как в самой Каталонии, так и за ее пределами — еще не знают, что думать.

    Независимость вроде бы есть…

    Сегодня в Интернете

    … а вроде бы — еще и нет.

    Сегодня в Интернете

    Застряли в пробке? Проиграли выборы?

    Из более долгоиграющих сюжетов. Как известно, телеканал Russia Today сейчас подвергается достаточно серьезному нажиму со стороны правительства США, на территории которых он вещает. От RT требуют признать себя «иностранным агентом». В общем-то, это неслыханная для СМИ вещь. Тем не менее это не значит, что к таким требованиям нельзя относиться с иронией.

    Сегодня в Интернете

    Комментарии под этой записью показывают, что пользователи Рунета оценили шутку.

    Сегодня в Интернете

    Европейский Жириновский

    Вчерашнее заявление президента Чехии Милоша Земана в ПАСЕ также наделало достаточно шуму в российском сегменте соцсетей. Выступая перед Парламентской ассамблеей Совета Европы, чешский лидер предложил Киеву принять потерю Крыму и договориться с Москвой о материальной компенсации. Вскоре на Земана обрушился премьер-министр его собственной страны Богуслав Соботка. Он заявил, что слова президента в ПАСЕ расходится с внешнеполитическим курсом Чехии и что Земан не имеет полномочий говорить о чем-то подобном.

    Российский сенатор Алексей Пушков, впрочем, считает позицию Милоша Земана вполне оправданной.

    Сегодня в Интернете

    Другие также уверены, что, несмотря на всю критику своих политических оппонентов, Земан вполне верно уловил дух времени.

    Сегодня в Интернете

    Автор: Алексей Громов
    #крым #пушков #каталония #пасе #russia today #корнилов #чехия #рожин #пучдемон #земан
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