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Москва, 11 октября. Около 600 боевиков 2-3 октября выехали из подконтрольной США зоны в южную зону деэскалации, где по «странному» совпадению получили гуманитарную помощь. Об этом в среду заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в первых числах октября колонна из примерно 600 боевиков, которые располагались в лагере беженцев «Рукбан», отправились на джипах в западном направлении и въехали через бывший таможенный пункт Тафас в южную зону деэскалации (провинция Даръа), передает РИА Новости.

«По очередному «странному» совпадению, почти одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с лекарственными препаратами и продуктами для местного населения», — подчеркнул генерал.

Конашенков также уточнил, что прибывшие из контролируемой США зоны в районе Ат-Танфа 600 боевиков должны были или же вступить с «ячейками» «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в России) в боевые столкновения за медикаменты и продукты, или же примкнуть к ним.

1 Организация запрещена на территории РФ.