Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией норвежский репортаж о «российских шпионах»
Новости Сирии
Сирия: Минобороны РФ сообщило, как боевики по «странному совпадению» получили гумпомощь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Минобороны РФ сообщило, как боевики по «странному совпадению» получили гумпомощь

    11:02  11 Октября 2017  /обновлено: 11:16  11 Октября 2017
    261

     

    Сирия: Минобороны РФ сообщило, как боевики по «странному совпадению» получили гумпомощь

    Москва, 11 октября. Около 600 боевиков 2-3 октября выехали из подконтрольной США зоны в южную зону деэскалации, где по «странному» совпадению получили гуманитарную помощь. Об этом в среду заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

    По словам представителя оборонного ведомства, в первых числах октября колонна из примерно 600 боевиков, которые располагались в лагере беженцев «Рукбан», отправились на джипах в западном направлении и въехали через бывший таможенный пункт Тафас в южную зону деэскалации (провинция Даръа), передает РИА Новости.

    Сирия: Минобороны РФ сообщило, как боевики по «странному совпадению» получили гумпомощь

    «По очередному «странному» совпадению, почти одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с лекарственными препаратами и продуктами для местного населения», — подчеркнул генерал.

    Конашенков также уточнил, что прибывшие из контролируемой США зоны в районе Ат-Танфа 600 боевиков должны были или же вступить с «ячейками» «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в России) в боевые столкновения за медикаменты и продукты, или же примкнуть к ним. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сша #сирия #минобороны рф #джебхат ан-нусра #ат-танф #деэскалация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23352

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6076

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53395

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93244

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108527
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        170
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        1665
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        16480
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1938