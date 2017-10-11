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Политика
В Госдуме рассказали о планах Ким Чен Ына «укрощать огнем» США
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    В Госдуме рассказали о планах Ким Чен Ына «укрощать огнем» США

    11:21  11 Октября 2017
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    В Госдуме рассказали о планах Ким Чен Ына «укрощать огнем» США

    Москва, 11 октября. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов «укрощать США огнем», рассказал депутат ЛДПР Антон Морозов на заседании в Госдуме.

    По словам Морозова, Ким Чен Ын готов на самые жесткие действия.

    «Ким Чен Ын заявил, что будет укрощать огнем США и в рамках этого «укрощения огнем» они готовят к испытанию новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по их расчетам, должна достичь западного побережья США», — цитирует его слова агентство «Интерфакс».

    Кроме того, жителей Северной Кореи сильно расстроили заявления президента США Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН. Многие посчитали слова Трампа объявлением войны против КНДР, поэтому Пхеньян готовит свой ответ, добавил Морозов.

    В Госдуме рассказали о планах Ким Чен Ына «укрощать огнем» США

    Напомним, что президент США, в частности, заявил, что «уничтожит Северную Корею», если придется защищать «себя или союзников».

    Морозов также отметил, что депутатская делегация ЛДПР, побывавшая накануне в Северной Корее, четко обозначила свою позицию — о неподдержке взаимного агрессивного настроя между США и КНДР и необходимости мирного решения ситуации.

    Автор: Дима Оленин
    #сша #лдпр #северная корея
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