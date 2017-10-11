Перед пожаром на рынке «Синдика» судом была назначена экспертиза по многомиллионному иску

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Санкт-Петербург, 11 октября. В апреле 2017 года у ООО «Синдика-О», которое владеет строительным рынком в Одинцовском районе Московской области, начались судебные тяжбы со «Строительной компанией-2000».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, строительная компания занималась благоустройством рынка по договору подряда, строила новые помещения и фактически создала рынок в том самом виде, в котором он существовал перед пожаром. Однако за свою работу строители недополучили более 100 миллионов рублей и еще столько же «набежало» неустойки по договору. По словам источника, руководство «Синдики» отказалось оплачивать часть работ, сославшись на то, что они были проведены не по проекту и сданы не вовремя.

«Строительная компания-2000» обратилась в Арбитражный суд Московской области сразу с несколькими исками с требованием выплатить деньги за работу и неустойку общей суммой свыше 215 миллионов рублей. Два иска — а это порядка 15 миллионов — уже удовлетворены судом в первой инстанции. По одному — самому крупному — 21 сентября была назначена экспертиза проведенных работ и документов по ним.

Напомним, в результате пожара на рынке «Синдика» в Московской области потеряли свое имущество порядка 800 арендаторов, также на рынке было 2000 мест для парковки автомобилей, но количество сгоревших машин будет установлено только после того, как полностью разгребут завалы.