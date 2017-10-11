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Перед пожаром на рынке «Синдика» судом была назначена экспертиза по многомиллионному иску
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    Перед пожаром на рынке «Синдика» судом была назначена экспертиза по многомиллионному иску

    11:12  11 Октября 2017
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    Перед пожаром на рынке «Синдика» судом была назначена экспертиза по многомиллионному иску

    Санкт-Петербург, 11 октября. В апреле 2017 года у ООО «Синдика-О», которое владеет строительным рынком в Одинцовском районе Московской области, начались судебные тяжбы со «Строительной компанией-2000».

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, строительная компания занималась благоустройством рынка по договору подряда, строила новые помещения и фактически создала рынок в том самом виде, в котором он существовал перед пожаром. Однако за свою работу строители недополучили более 100 миллионов рублей и еще столько же «набежало» неустойки по договору. По словам источника, руководство «Синдики» отказалось оплачивать часть работ, сославшись на то, что они были проведены не по проекту и сданы не вовремя.

    «Строительная компания-2000» обратилась в Арбитражный суд Московской области сразу с несколькими исками с требованием выплатить деньги за работу и неустойку общей суммой свыше 215 миллионов рублей. Два иска — а это порядка 15 миллионов — уже удовлетворены судом в первой инстанции. По одному — самому крупному — 21 сентября была назначена экспертиза проведенных работ и документов по ним.

    Напомним, в результате пожара на рынке «Синдика» в Московской области потеряли свое имущество порядка 800 арендаторов, также на рынке было 2000 мест для парковки автомобилей, но количество сгоревших машин будет установлено только после того, как полностью разгребут завалы.

    Перед пожаром на рынке «Синдика» судом была назначена экспертиза по многомиллионному иску

    Автор: Тимур Румянцев
    #синдика
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