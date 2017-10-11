РФ призвала США объяснить свою «избирательную слепоту» в отношении боевиков в Сирии

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Москва, 11 октября. Министерство обороны Российской Федерации предложило Соединенным Штатам дать разъяснение своей «избирательной слепоты» в отношении действующих у них под носом в Сирийской республике террористов. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Предлагаем американской стороне дать разъяснение и по другому факту своей «избирательной слепоты» в отношении действующих у них под носом боевиков», — отметил генерал-майор.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявляли, что Россия до сих пор не получила ответ на вопрос, с кем и против кого борется в Сирийской республике американский спецназ.