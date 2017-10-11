США озабочены не борьбой с ИГ в Сирии, а свержением властей в Дамаске — МИД РФ

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Москва, 11 октября. Российская сторона считает, что в Вашингтоне по-прежнему больше озабочены не борьбой с ИГ1 (запрещена в России), а свержением властей в Дамаске. Об этом в среду сообщил директор департамента Северной Америки дипломатического ведомства РФ Георгий Борисенко.

По словам российского дипломата, в России обеспокоены «поддержкой, которую Вашингтон оказывает противостоящим легитимному правительству Сирии силам».

Он также напомнил, что начиная с 2014 года американские военнослужащие наносят удары по экстремистам для проформы, передает РИА Новости.

«Это наводит на мысль, что США больше озабочены не борьбой с ИГИЛ1 (запрещена в России), а свержением законных властей в Дамаске», — заявил Борисенко.

Дипломат также уточнил, что хотя Вашингтон опровергает свое взаимодействие с террористами ИГ, но Россия «по опыту знает, что США нередко взаимодействовали с различными экстремистскими группировками в Сирийской Арабской Республике».

1 Организация запрещена на территории РФ.