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США озабочены не борьбой с ИГ в Сирии, а свержением властей в Дамаске — МИД РФ
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    США озабочены не борьбой с ИГ в Сирии, а свержением властей в Дамаске — МИД РФ

    10:53  11 Октября 2017  /обновлено: 11:30  11 Октября 2017
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    США озабочены не борьбой с ИГ в Сирии, а свержением властей в Дамаске — МИД РФ

    Москва, 11 октября. Российская сторона считает, что в Вашингтоне по-прежнему больше озабочены не борьбой с ИГ1 (запрещена в России), а свержением властей в Дамаске. Об этом в среду сообщил директор департамента Северной Америки дипломатического ведомства РФ Георгий Борисенко.

    По словам российского дипломата, в России обеспокоены «поддержкой, которую Вашингтон оказывает противостоящим легитимному правительству Сирии силам».

    Он также напомнил, что начиная с 2014 года американские военнослужащие наносят удары по экстремистам для проформы, передает РИА Новости.

    «Это наводит на мысль, что США больше озабочены не борьбой с ИГИЛ1 (запрещена в России), а свержением законных властей в Дамаске», — заявил Борисенко.

    США озабочены не борьбой с ИГ в Сирии, а свержением властей в Дамаске — МИД РФ

    Дипломат также уточнил, что хотя Вашингтон опровергает свое взаимодействие с террористами ИГ, но Россия «по опыту знает, что США нередко взаимодействовали с различными экстремистскими группировками в Сирийской Арабской Республике». 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #мид рф #вашингтон
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