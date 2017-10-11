Алеппо: боевики обстреляли из РСЗО поселение Аз-Захра на севере провинции

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Алеппо, 11 октября. Террористы открыли огонь из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Аз-Захра.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что неустановленные боевики выпустили не менее двух реактивных снарядов по населенному пункту Аз-Захра к северу от крупнейшего города САР. По данным агентства жертв нет, однако в результате обстрела пострадали жилые дома и инфраструктура поселения.

Отмечается, что сейчас на севере провинции Алеппо сконцентрировались группировки, в составе которых находятся сотни иностранных наемников, проникших на территорию Сирии при поддержке Вооруженных сил Турции. Одним из центров «умеренных» боевиков является город Эль-Баб, пишет источник.