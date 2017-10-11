Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой водитель скончался на месте аварии в Самарской области
Весь мир
Алеппо: боевики обстреляли из РСЗО поселение Аз-Захра на севере провинции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: боевики обстреляли из РСЗО поселение Аз-Захра на севере провинции

    10:52  11 Октября 2017
    183

    Алеппо: боевики обстреляли из РСЗО поселение Аз-Захра на севере провинции

    Алеппо, 11 октября. Террористы открыли огонь из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Аз-Захра.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что неустановленные боевики выпустили не менее двух реактивных снарядов по населенному пункту Аз-Захра к северу от крупнейшего города САР. По данным агентства жертв нет, однако в результате обстрела пострадали жилые дома и инфраструктура поселения.

    Отмечается, что сейчас на севере провинции Алеппо сконцентрировались группировки, в составе которых находятся сотни иностранных наемников, проникших на территорию Сирии при поддержке Вооруженных сил Турции. Одним из центров «умеренных» боевиков является город Эль-Баб, пишет источник.

    Алеппо: боевики обстреляли из РСЗО поселение Аз-Захра на севере провинции

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #обстрел #рсзо
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23361

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6076

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53395

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93246

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108527
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        222
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        1709
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        16523
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1946