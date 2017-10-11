МИД РФ: Действия США в Ат-Танфе напоминают попытку развалить Сирию

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Москва, 11 октября. МИД РФ заявил о том, что действия Вооруженных сил Соединенных Штатов рядом с их сирийской базой «Ат-Танф» напоминают попытку раздела Сирии. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки в МИД РФ Георгий Борисенко.

Борисенко напомнил, что России по опыту известно, что Соединенные Штаты регулярно входили в контакт с различными экстремистскими группировками в Сирии. При этом американская база в Ат-Танфе размещена там вопреки международному праву.

«Они даже устанавливают некие зоны, например, в районе Ат-Танфа, куда не хотят пропускать силы законного правительства, — отметил дипломат. — Фактически это напоминает попытку раздела страны, раскола Сирии с тем, чтобы создать на какой-то ее части органы власти, подконтрольные США и их союзникам».

В интервью РИА Новости Борисенко заявил, что у МИД «вызывает удивление» тот факт, что американские войска в Сирии и их союзники фактически не ведут борьбу против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России).

«Это наводит на мысль, что Соединенные Штаты больше озабочены не борьбой с ИГ1, а свержением законного правительства в Дамаске», — указал российский дипломат.

1 Организация запрещена на территории РФ.