МИД РФ не исключает встречу Лаврова и Тиллерсона на саммите АТЭС

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Москва, 11 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться «на полях» саммита АТЭС.

Как сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, на саммите, который пройдет во Вьетнаме 10-11 ноября, подобная встреча не запланирована, но не исключена.

«Они могут находиться в одно время в одном месте, поэтому контакт в том или ином виде возможен», — сказал российский дипломат.

Борисенко напомнил, что главы иностранных ведомств РФ и США встречались на саммите G20 в Гамбурге за несколько часов до переговоров лидеров, напомнил Борисенко.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон может покинуть Белый дом из-за конфликта с Трампом.