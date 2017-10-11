Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева
Политика
МИД РФ не исключает встречу Лаврова и Тиллерсона на саммите АТЭС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ не исключает встречу Лаврова и Тиллерсона на саммите АТЭС

    10:55  11 Октября 2017
    38

    МИД РФ не исключает встречу Лаврова и Тиллерсона на саммите АТЭС

    Москва, 11 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться «на полях» саммита АТЭС.

    Как сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, на саммите, который пройдет во Вьетнаме 10-11 ноября, подобная встреча не запланирована, но не исключена.

    «Они могут находиться в одно время в одном месте, поэтому контакт в том или ином виде возможен», — сказал российский дипломат.

    Борисенко напомнил, что главы иностранных ведомств РФ и США встречались на саммите G20 в Гамбурге за несколько часов до переговоров лидеров, напомнил Борисенко.

    Ранее сообщалось, что Тиллерсон может покинуть Белый дом из-за конфликта с Трампом.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #лавров #мид #атэс #тиллерсон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23361

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6076

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53397

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93249

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108527
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        326
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        1744
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        16574
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1950