Поклонская попросила генпрокурора запретить в России «Христианское государство»

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Москва, 11 октября. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что направила генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос о запрете деятельности организации «Христианское государство». Соответствующее письмо она разместила в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, Чайке был направлен депутатский запрос о принятии мер по запрету деятельности незарегистрированной организации «Христианское государство», сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, Поклонская попросила внести представление главе министерства культуры России Владимиру Мединскому с требованием отзыва прокатного удостоверения на киноленту Алексея Учителя «Матильда».

Как ранее сообщала Газета.Ru, МВД России возбудило уголовное дело в отношении главы организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина по причине давления на собственников киносетей с целью не показывать картину «Матильда».