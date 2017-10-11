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Политика
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Общество
Поклонская попросила генпрокурора запретить в России «Христианское государство»
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    Поклонская попросила генпрокурора запретить в России «Христианское государство»

    11:20  11 Октября 2017
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    Поклонская попросила генпрокурора запретить в России «Христианское государство»

    Москва, 11 октября. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что направила генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос о запрете деятельности организации «Христианское государство». Соответствующее письмо она разместила в социальной сети «ВКонтакте». 

    По ее словам, Чайке был направлен депутатский запрос о принятии мер по запрету деятельности незарегистрированной организации «Христианское государство», сообщает «Свободная пресса».

    Кроме того, Поклонская попросила внести представление главе министерства культуры России Владимиру Мединскому с требованием отзыва прокатного удостоверения на киноленту Алексея Учителя «Матильда».

    Поклонская попросила генпрокурора запретить в России «Христианское государство»

    Как ранее сообщала Газета.Ru, МВД России возбудило уголовное дело в отношении главы организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина по причине  давления на собственников киносетей с целью не показывать картину «Матильда».

    Автор: Дана Балан
    #россия #поклонская #генпрокуратура #мединский #матильда #чайка #учитель #христианское государство
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