Депутаты Госдумы поздравили Путина с днем рождения аплодисментами

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Москва, 11 октября. Депутаты Государственной думы поздравили президента России Владимира Путина с прошедшим днем рождения аплодисментами.

Депутат Госдумы России Валентина Терешкова во время пленарного заседания напомнила собравшимся, что 7 октября у главы государства был день рождения.

«Каждый из нас знает, какую титаническую работу он ведет в стране и какое внимание уделяет каждому депутату, — констатировала первая в мире женщина-космонавт. — У меня предложение: давайте его поздравим от Госдумы, от депутатов и пожелаем ему и здоровья, и успехов».

Зал поддержал ее предложение: депутаты встали и громко аплодировали.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что это предложение поддержал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.