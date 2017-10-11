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Депутаты Госдумы поздравили Путина с днем рождения аплодисментами
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    Депутаты Госдумы поздравили Путина с днем рождения аплодисментами

    12:00  11 Октября 2017
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    Депутаты Госдумы поздравили Путина с днем рождения аплодисментами

    Москва, 11 октября. Депутаты Государственной думы поздравили президента России Владимира Путина с прошедшим днем рождения аплодисментами.

    Депутат Госдумы России Валентина Терешкова во время пленарного заседания напомнила собравшимся, что 7 октября у главы государства был день рождения.

    «Каждый из нас знает, какую титаническую работу он ведет в стране и какое внимание уделяет каждому депутату, — констатировала первая в мире женщина-космонавт. — У меня предложение: давайте его поздравим от Госдумы, от депутатов и пожелаем ему и здоровья, и успехов».

    Зал поддержал ее предложение: депутаты встали и громко аплодировали.

    Депутаты Госдумы поздравили Путина с днем рождения аплодисментами

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что это предложение поддержал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    «Вот Владимир Вольфович у нас политический футуролог, и многое, о чем он говорит, потом сбывается, — обратил внимание Володин. — Вот когда он так реагирует, это говорит о том, что мы долгие годы будем вставать с вами, поздравлять с днем рождения нашего президента, желать ему здоровья, и у нас в стране все будет хорошо».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #госдума #день рождения #аплодисменты
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