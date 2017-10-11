Депутаты Госдумы поздравили Путина с днем рождения аплодисментами
Москва, 11 октября. Депутаты Государственной думы поздравили президента России Владимира Путина с прошедшим днем рождения аплодисментами.
Депутат Госдумы России Валентина Терешкова во время пленарного заседания напомнила собравшимся, что 7 октября у главы государства был день рождения.
«Каждый из нас знает, какую титаническую работу он ведет в стране и какое внимание уделяет каждому депутату, — констатировала первая в мире женщина-космонавт. — У меня предложение: давайте его поздравим от Госдумы, от депутатов и пожелаем ему и здоровья, и успехов».
Зал поддержал ее предложение: депутаты встали и громко аплодировали.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что это предложение поддержал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Вот Владимир Вольфович у нас политический футуролог, и многое, о чем он говорит, потом сбывается, — обратил внимание Володин. — Вот когда он так реагирует, это говорит о том, что мы долгие годы будем вставать с вами, поздравлять с днем рождения нашего президента, желать ему здоровья, и у нас в стране все будет хорошо».