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Политика
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Россия
Авиагруппа ВКС РФ «Соколы России» выступит на молодежном фестивале в Сочи
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    Авиагруппа ВКС РФ «Соколы России» выступит на молодежном фестивале в Сочи

    10:42  11 Октября 2017
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    Авиагруппа ВКС РФ «Соколы России» выступит на молодежном фестивале в Сочи

    Москва, 11 октября. Экипажи группы высшего пилотажа ВКС РФ «Соколы России» выступят на традиционном Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

    В военном ведомстве РФ сообщили, что «Соколы России» покажут на фестивале элементы маневренного воздушного боя в ограниченном пространстве и на малой высоте, это обеспечит зрелищность пилотажа и позволит посетителям мероприятия оценить мастерство летчиков ВКС РФ и маневренные возможности российских истребителей Су-30СМ и Су-35С.

    «Соколы России» продемонстрируют такие фигуры, как «ромб», «вираж», «роспуск», «бочка», «ракушка» и многие другие. Выступление группы высшего пилотажа запланировано на 17 октября, оно состоится над береговой линией около Олимпийского парка в Сочи, отмечают в Минобороны России.

    Авиагруппа ВКС РФ «Соколы России» выступит на молодежном фестивале в Сочи

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #су-35с #су-30см #соколы россии
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