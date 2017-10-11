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Политика
Премьер Ирака пообещал полную победу над ИГ до конца года
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    Премьер Ирака пообещал полную победу над ИГ до конца года

    11:36  11 Октября 2017
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    Премьер Ирака пообещал полную победу над ИГ до конца года

    Багдад, 11 октября. В ходе своего телевизионного обращения к гражданам Ирака премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещено в России) будет полностью побеждена в Ираке в течение текущего года.

    Абади выступил с речью в связи с освобождением от террористов ИГ1 города Хавиджа, который был освобожден армией и союзными Отрядами народной мобилизации после двух недель ожесточенных боев.

    Как заявил Абади, в настоящее время после успешной кампании по освобождению севера Ирака от ИГ, присутствие террористов сохраняется только на узкой полоски территории на границе Ирака и Сирии, в том числе в городе Аль-Каим. Абади назвал последние успехи «победой не только для Ирака, но и для всего мира».

    Премьер Ирака пообещал полную победу над ИГ до конца года

    Ранее иракские военные сообщили об уничтожении 17 террористов ИГ при авиаударе по захваченному террористами городу Аль-Каим.

    Напомним, агентство Ura.ru сообщало, что лидер ИГИЛ1 Абу Бакр аль-Багдади оказался жив и медиаресурсы исламистов распространили его обращение к членам группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #абади
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