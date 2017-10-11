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Происшествия
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Происшествия
Маленький ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области
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    Маленький ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

    10:51  11 Октября 2017
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    Маленький ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 11 октября. Трагический инцидент произошел в Ростовской области: при пожаре в частном доме погиб четырехлетний ребенок. 

    Как стало известно, ЧП случилось в городе Каменск-Шахтинский. Огонь полностью охватил частный жилой дом на улице Пархоменко, 44. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание. При разборе завалов было обнаружено тело мальчика 2013 года рождения.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что всего в семье было восемь детей. Семеро из них смогли самостоятельно эвакуироваться. В настоящее время устанавливается, были ли родители в доме на момент случившегося, передает «Свободная пресса».

    Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил девушку в Кемерово, погибшая не слышала приближения опасности из-за наушников.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #ростовская область
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