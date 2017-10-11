Террористы ИГ уничтожены авиаударом на востоке Афганистана

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Джелалабад, 11 октября. Не менее 14 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 погибли под ударами афганской авиации в восточной провинции Нангархар. Об уничтожении террористов ИГ1 сообщил агентству Bakhtar News официальный представитель провинциальной полиции.

По данным полиции, боевики ИГ занимались подготовкой ряд террористических актов в провинции, но были выявлены и уничтожены авиаударами в уездах Кут, Ачин, Роудат и Хаска Мина. Мирные жители не пострадали.

Также сообщается, что афганским силовикам удалось обнаружить и обезвредить 11 взрывных устройств и мин различного рода, которые были установлены в людных местах в уездах Ачин, Мохманд Дара, Кут и в городе Джелалабад.

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, за последние два года ситуация в сфере безопасности в Афганистане значительно ухудшилась. Несмотря на то, что афганские силовики при поддержке США постоянно проводят операции против запрещенного в России «Талибана»1 и ИГИЛ1, террористы на данный момент контролируют более 60% территории Афганистана — фактически, правительственные силы контролируют только крупные города и их окрестности.

1 Организация запрещена на территории РФ.