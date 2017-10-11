Сын вытолкнул мать из окна седьмого этажа в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 11 октября. Екатеринбуржец лишится свободы на 11 лет за убийство матери.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, мужчине, который вытолкнул свою мать из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, суд вынес обвинительный приговор.

Трагедия произошла в декабре 2016 года в микрорайоне Сортировка. Житель Екатеринбурга Павел Рожин во время разгоревшегося конфликта вытолкнул свою мать из окна квартиры на седьмом этаже. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Мужчина не признал своей вины, утверждая, что произошел несчастный случай. Обвинение предоставило необходимые доказательства для подтверждения наличия умысла в действиях Рожина. Суд учел показания свидетелей, которые рассказали о том, что мужчина пытался скрыть следы своей причастности к смерти матери, отгоняя очевидцев от тела женщины.

По решению Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга, Рожин приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.