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Сын вытолкнул мать из окна седьмого этажа в Екатеринбурге
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    Сын вытолкнул мать из окна седьмого этажа в Екатеринбурге

    10:40  11 Октября 2017  /обновлено: 10:42  11 Октября 2017
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    Сын вытолкнул мать из окна седьмого этажа в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 11 октября. Екатеринбуржец лишится свободы на 11 лет за убийство матери.

    По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, мужчине, который вытолкнул свою мать из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, суд вынес обвинительный приговор.

    Трагедия произошла в декабре 2016 года в микрорайоне Сортировка. Житель Екатеринбурга Павел Рожин во время разгоревшегося конфликта вытолкнул свою мать из окна квартиры на седьмом этаже. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Мужчина не признал своей вины, утверждая, что произошел несчастный случай. Обвинение предоставило необходимые доказательства для подтверждения наличия умысла в действиях Рожина. Суд учел показания свидетелей, которые рассказали о том, что мужчина пытался скрыть следы своей причастности к смерти матери, отгоняя очевидцев от тела женщины.

    По решению Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга, Рожин приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
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