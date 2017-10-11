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Происшествия
Пожилой водитель скончался на месте аварии в Самарской области
Украина
Савченко объяснила, почему Европа боится назвать Россию агрессором
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    Савченко объяснила, почему Европа боится назвать Россию агрессором

    10:29  11 Октября 2017
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    Савченко объяснила, почему Европа боится назвать Россию агрессором

    Киев, 11 октября. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что Европа не может назвать Россию «агрессором», так как опасается войны.

    По мнению Савченко, в ЕС боятся «европейской войны», а потому не предпринимают радикальные меры против РФ, передает РИА Новости.

    «Европа сказала: «Мы не можем назвать Россию агрессором, назовите ее так вы. Хорошо — мы назвали», - заявила украинский депутат.

    Савченко отметила, чтобы лишить Россию права вето в ООН нужно, чтобы мир признал Россию агрессором. Но этого не произойдет, считает депутат.

    Депутат Рады также добавила, что ЕС не готов рисковать европейскими странами ради Украины.

    Напомним, ранее эксперты высказали мнение, что Украина косвенно признала незаконность операции в Донбассе, приняв закон о «реинтеграции» Донбасса. Кроме того, рассматриваемый сейчас в Раде закон об ограничении въезда на территорию «страны-агрессора» может окончательно разорвать связи между Украиной и Россией.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #савченко #европа
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