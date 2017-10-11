Волны высотой до 10 метров обрушатся на берега Камчатки

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Петропавловск-Камчатский, 11 октября. У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. В акватории Тихого океана и Берингова моря ожидаются сильные волны высотой до десяти метров.

Представители главного управления МЧС России по Камчатскому краю сообщают, что ночью 12 октября в акватории Тихого океана и Берингова моря возможно опасное волнение. Высота волн будет достигать 8-10 метров. Спасатели предупреждают, что в зоне штормового воздействия может оказаться Алеутский муниципальный район Камчатского края. Опасность сохранится до конца суток 13 октября.

МЧС рекомендовали руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности.