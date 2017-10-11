Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Госдума России досрочно прекратила депутатские полномочия Исаева и Васильева
Происшествия
Волны высотой до 10 метров обрушатся на берега Камчатки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Волны высотой до 10 метров обрушатся на берега Камчатки

    10:32  11 Октября 2017
    77

    Волны высотой до 10 метров обрушатся на берега Камчатки

    Петропавловск-Камчатский, 11 октября. У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. В акватории Тихого океана и Берингова моря ожидаются сильные волны высотой до десяти метров.

    Представители главного управления МЧС России по Камчатскому краю сообщают, что ночью 12 октября в акватории Тихого океана и Берингова моря возможно опасное волнение. Высота волн будет достигать 8-10 метров. Спасатели предупреждают, что в зоне штормового воздействия может оказаться Алеутский муниципальный район Камчатского края. Опасность сохранится до конца суток 13 октября.

    Волны высотой до 10 метров обрушатся на берега Камчатки

    МЧС рекомендовали руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности.

    Автор: Алексей Громов
    #мчс #штормовое предупреждение #камчатка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23361

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6076

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53397

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93249

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108527
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        326
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        1744
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        16574
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1950