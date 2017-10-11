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Политика
МИД РФ указал на глобальные последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану
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    МИД РФ указал на глобальные последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану

    10:43  11 Октября 2017
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    МИД РФ указал на глобальные последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану

    Москва, 11 октября. Выход США из договора по иранской ядерной программе (ИЯП) приведет к раскачиванию ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Георгий Борисенко.

    Борисенко обратил внимание, что Россия всегда с уважением относилась к интересам других стран.

    «Другое дело, что мы не понимаем, в чем интерес у США выходить из сделки относительно иранской ядерной программы», — обратил внимание представитель внешнеполитического ведомства.

    МИД РФ указал на глобальные последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану

    Дипломат обратил внимание, что никаких оптимальных альтернатив сделке по ИЯП нет, передает РИА Новости.

    «Но разве кому-то выгодно, чтобы ядерная программа Ирана носила не только мирный характер? — констатировали представитель министерства иностранных дел России. — Зачем его толкать к тому, чтобы принять дополнительные меры по обеспечению своей безопасности? Нам это непонятно. Это же будет еще больше раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и скажется на стабильности в глобальном масштабе».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #выход #мид рф #иран #ближний восток #ияп
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