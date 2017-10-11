МИД РФ указал на глобальные последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану

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Москва, 11 октября. Выход США из договора по иранской ядерной программе (ИЯП) приведет к раскачиванию ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Георгий Борисенко.

Борисенко обратил внимание, что Россия всегда с уважением относилась к интересам других стран.

«Другое дело, что мы не понимаем, в чем интерес у США выходить из сделки относительно иранской ядерной программы», — обратил внимание представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратил внимание, что никаких оптимальных альтернатив сделке по ИЯП нет, передает РИА Новости.