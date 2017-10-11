МИД РФ указал на глобальные последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану
Москва, 11 октября. Выход США из договора по иранской ядерной программе (ИЯП) приведет к раскачиванию ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Георгий Борисенко.
Борисенко обратил внимание, что Россия всегда с уважением относилась к интересам других стран.
«Другое дело, что мы не понимаем, в чем интерес у США выходить из сделки относительно иранской ядерной программы», — обратил внимание представитель внешнеполитического ведомства.
Дипломат обратил внимание, что никаких оптимальных альтернатив сделке по ИЯП нет, передает РИА Новости.
«Но разве кому-то выгодно, чтобы ядерная программа Ирана носила не только мирный характер? — констатировали представитель министерства иностранных дел России. — Зачем его толкать к тому, чтобы принять дополнительные меры по обеспечению своей безопасности? Нам это непонятно. Это же будет еще больше раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и скажется на стабильности в глобальном масштабе».