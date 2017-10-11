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Общество
Стало известно, сколько потратят на создание бесплатного Wi-Fi в Москве
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    Стало известно, сколько потратят на создание бесплатного Wi-Fi в Москве

    10:37  11 Октября 2017
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    Стало известно, сколько потратят на создание бесплатного Wi-Fi в Москве

    Москва, 11 октября. Столичные власти собираются установить в Москве обширную сеть бесплатного Wi-Fi перед стартом первенства мира-2018, которое пройдет в 11 российских городах.

    По информации «Ведомостей», власти намерены потратить на это примерно 830 млн рублей.

    Сообщается, что точки доступа к бесплатному Wi-Fi появятся на улицах, в домах культуры, музеях и парковых зонах. Одним из подрядчиков стал провайдер «Престиж-интернет», который, по данным газеты, за 333 млн рублей установит две тысячи точек доступа к Wi-Fi на улицах. 

    Стало известно, сколько потратят на создание бесплатного Wi-Fi в Москве

    Как ранее стало известно, Wi-Fi появится во всех столичных электричках до конца 2018 года. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #интернет #wi-fi
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