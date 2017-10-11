Житель Малайзии снял на видео таинственного монстра, выползшего из уборной

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Куала-Лумпур, 11 октября. Фотограф из Малайзии Зула Анип снял на видео странное существо, вылезающее из туалета.

По словам мужчины, у двухметрового чудовища была на удивление маленькая голова и узкое туловище. Странное существо одновременно напоминало саламандру и огромную пиявку.

Зула Анип уверен, что это создание всю свою жизнь провело в водосточной трубе, питаясь тем, что попадалось в канализации. В какой-то момент существо достигло таких размеров, что просто перестало помещаться в трубе. Тогда оно решило вылезти наружу и показать себя всему миру.

К счастью, хозяину туалета (как и всего дома) удалось поймать чудовище в мешок и выпустить в водоем, находящийся неподалеку, передает «Инфореактор».

Видео со странным монстром быстро набрало популярность в Сети.