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Общество
Житель Малайзии снял на видео таинственного монстра, выползшего из уборной
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    Житель Малайзии снял на видео таинственного монстра, выползшего из уборной

    10:24  11 Октября 2017
    762

    Житель Малайзии снял на видео таинственного монстра, выползшего из уборной

    Куала-Лумпур, 11 октября. Фотограф из Малайзии Зула Анип снял на видео странное существо, вылезающее из туалета.

    По словам мужчины, у двухметрового чудовища была на удивление маленькая голова и узкое туловище. Странное существо одновременно напоминало саламандру и огромную пиявку.

    Зула Анип уверен, что это создание всю свою жизнь провело в водосточной трубе, питаясь тем, что попадалось в канализации. В какой-то момент существо достигло таких размеров, что просто перестало помещаться в трубе. Тогда оно решило вылезти наружу и показать себя всему миру.

    К счастью, хозяину туалета (как и всего дома) удалось поймать чудовище в мешок и выпустить в водоем, находящийся неподалеку, передает «Инфореактор».

    Видео со странным монстром быстро набрало популярность в Сети.

    Автор: Дима Оленин
    #видео #чудовище
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