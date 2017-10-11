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Шойгу подвел итоги совместных учений «Запад-2017»
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    Шойгу подвел итоги совместных учений «Запад-2017»

    10:18  11 Октября 2017  /обновлено: 10:23  11 Октября 2017
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    Шойгу подвел итоги совместных учений «Запад-2017»

    Москва, 11 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военнослужащие России и Белоруссии на учениях «Запад-2017» показали высокую эффективность в обеспечении безопасности Союзного государства.

    Глава военного ведомства России отметил беспрецедентность крупномасштабных учений «Запад-2017» по степени их открытости. Шойгу подчеркнул, что замысел совместного мероприятия носил исключительно оборонный характер.

    Во время маневров военнослужащие России и Белоруссии уделяли особое внимание вопросам оперативной совместимости штабов всех уровней при планировании действий соединений и крупных частей.

    На учениях особый упор был сделан на отработку формирования в короткие сроки мобильных соединений, которые способны вести автономные боевые действия, подчеркнул Сергей Шойгу.

    Ранее Сергей Шойгу дал указание командующим сухопутными войсками и Северным флотом тщательно контролировать отбор призывников, пишет агентство «Утро.ру».

    Шойгу подвел итоги совместных учений «Запад-2017»

    Автор: Алексей Громов
    #белоруссия #сергей шойгу #учения #рф #запад-2017
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