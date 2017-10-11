Шойгу подвел итоги совместных учений «Запад-2017»

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Москва, 11 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военнослужащие России и Белоруссии на учениях «Запад-2017» показали высокую эффективность в обеспечении безопасности Союзного государства.

Глава военного ведомства России отметил беспрецедентность крупномасштабных учений «Запад-2017» по степени их открытости. Шойгу подчеркнул, что замысел совместного мероприятия носил исключительно оборонный характер.

Во время маневров военнослужащие России и Белоруссии уделяли особое внимание вопросам оперативной совместимости штабов всех уровней при планировании действий соединений и крупных частей.

На учениях особый упор был сделан на отработку формирования в короткие сроки мобильных соединений, которые способны вести автономные боевые действия, подчеркнул Сергей Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу дал указание командующим сухопутными войсками и Северным флотом тщательно контролировать отбор призывников, пишет агентство «Утро.ру».