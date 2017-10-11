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Трамп объявил режим стихийного бедствия из-за пожаров в Калифорнии
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    Трамп объявил режим стихийного бедствия из-за пожаров в Калифорнии

    10:28  11 Октября 2017  /обновлено: 10:29  11 Октября 2017
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    Трамп объявил режим стихийного бедствия из-за пожаров в Калифорнии

    Вашингтон, 11 октября. Из-за лесных пожаров в Калифорнии, охвативших большую часть штата, американский президент Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии.

    Телеканал ABC сообщает, что Трамп пообещал выделить средства на предотвращение дальнейшего распространения огня, а также оказать помощь пострадавшим при пожарах.

    «Я говорил с губернатором штата Джерри Брауном и дал ему знать, что федеральное правительство не оставит в беде жителей Калифорнии, — подчеркнул американский президент. — Мы будем вместе с вами в этот момент ужасной трагедии».

    Напомним, ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров, которые бушуют на севере штата Калифорния, на данный момент считаются 15 человек. 12 пострадавших, как сообщают медики, находятся в критическом состоянии.

    Автор: Тимур Румянцев
    #трамп #калифорния #пожары
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