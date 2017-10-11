Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на российский ЧМ-2018

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Буэнос-Айрес, 11 октября. Минувшей ночью футбольные болельщики со всех уголков мира затаили дыхание и верили в то, что сборная Аргентина все-таки сможет заполучить путевку на российский чемпионат мира 2018 года.

Для попадания на ЧМ-2018 в Россию сборной Лионеля Месси нужно было во что бы то ни стало обыгрывать команду Эквадора, а также ждать окончания параллельных матчей.

Однако для Аргентины все началось непросто — на 1-й минуте матча гол забил эквадорский нападающий Ромарио Ибарра. Месси не растерялся и решил взвалить груз ответственности на свои плечи, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

На 12-й и 20-й минуте отличился нападающий «Барселоны», а во втором тайме и вовсе поставил жирную точку в вопросе участия Аргентины на ЧМ-2018.

Таким образом, сборная Аргентины набрала 28 очков в отборочном раунде и завоевала путевку на главное футбольное событие будущего года.