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Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на российский ЧМ-2018
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    Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на российский ЧМ-2018

    10:19  11 Октября 2017
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    Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на российский ЧМ-2018

    Буэнос-Айрес, 11 октября. Минувшей ночью футбольные болельщики со всех уголков мира затаили дыхание и верили в то, что сборная Аргентина все-таки сможет заполучить путевку на российский чемпионат мира 2018 года.

    Для попадания на ЧМ-2018 в Россию сборной Лионеля Месси нужно было во что бы то ни стало обыгрывать команду Эквадора, а также ждать окончания параллельных матчей. 

    Однако для Аргентины все началось непросто — на 1-й минуте матча гол забил эквадорский нападающий Ромарио Ибарра. Месси не растерялся и решил взвалить груз ответственности на свои плечи, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    На 12-й и 20-й минуте отличился нападающий «Барселоны», а во втором тайме и вовсе поставил жирную точку в вопросе участия Аргентины на ЧМ-2018.

    Таким образом, сборная Аргентины набрала 28 очков в отборочном раунде и завоевала путевку на главное футбольное событие будущего года. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #аргентина #месси #чм-2018
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