Донбасс сегодня: ВСУ разоружают «Правый сектор», мифическая ДРГ «уничтожена» украинским волонтером

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Донбасс, 11 октября. Эпицентр боев смещается на луганское направление. В ДНР обстрелами ВСУ разрушены два дома. Конфликты между украинскими националистами и армией нарастают. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по территории 21 населенных пунктов ДНР и ЛНР было выпущено более 250 мин и гранат различного калибра. Во время обстрелов бойцы ВСУ и Нацгвардии Украины применяли запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 39 раз. В результате обстрелов в населенном пункте Докучаевск частично разрушено два домостроения.

Отметим, что интенсивность боевых действий в последние дни возросла и переместилась с традиционного донецкого направления на луганское. В оперативном командовании ЛНР связывают усиление активности ВСУ с визитом в республику первого заместителя СММ ОБСЕ Александра Хуга. Помимо общего нагнетания обстановки, к его приезду украинские армейцы готовят вооруженные провокации.

Разоружение «со скрипом»

Как мы уже сообщали ранее, глава украинского Генштаба Виктор Муженко неоднократно заявлял о необходимости усмирения всех неподконтрольных ВСУ незаконных вооруженных формирований типа батальонов «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ — прим. ФАН) и других националистических отрядов.

Стремясь исполнить приказ командования, подразделение 92 омбр ВСУ в ночь с 8 на 9 октября попыталось разоружить боевиков добровольческого корпуса «Правый сектор» в районе населенного пункта Марьинка в нескольких километрах к западу от Донецка.

Как сообщают в оперативном командовании ДНР, мирно разоружить националистов не получилось. Боевики «Правого сектора» открыли огонь по окружившим их украинским военнослужащим. В столкновении использовались гранатометы и минометы, а также стрелковое оружие. В результате ВСУ понесли потери: двое солдат было убито, девять — ранено.

Просто хотели согреться

О другом конфликте между ВСУ и «Правым сектором»1 сообщают жители поселка Гранитное, расположенного на юге подконтрольной украинским силовикам части Донецкой области. Эту информацию также подтверждают в оперативном командовании ДНР.

Массовая драка между националистами и украинскими военнослужащими началась после того, как солдаты 28 омбр ВСУ поймали нескольких боевиков «Правого сектора», пытавшихся украсть у них теплые вещи, продовольствие и другое армейское имущество.

Националисты были жестоко избиты бойцами ВСУ и задержаны. Тем не менее вскоре на помощь «потерпевшим» прибыли их товарищи. Они открыли огонь по солдатам и с боем отбили своих подельников.

Фейковая ДРГ «террористов»

Украинские СМИ снова попались на тиражировании недостоверной информации из социальных сетей. На этот раз их внимание привлекло сообщение прокиевского волонтера Юрия Мысягина, заявившего, что народные республики недавно забросили на подконтрольную Украине территорию диверсионно-разведывательную группу, которую в итоге ликвидировали бравые «защитники Донбасса». Интересно, что Мысягин так и не уточнил, откуда — из ДНР или из ЛНР — прибыла эта мифическая ДРГ.

Согласно Мысягину, инцидент произошел в районе так называемой Светлодарской дуги (участок фронта в районе Дебальцево-Углегорск-Горловка). Нужно отметить, что протяженность данной конкретной зоны боев — несколько километров. Волонтер пишет, что мифическая ДРГ подошла практически вплотную к позициям ВСУ и была уничтожена сразу после этого.

Первый вопрос, который возникает в связи со всей этой ситуацией: почему украинские военнослужащие не забрали тела погибших в качестве доказательства того, что перестрелка действительно имела место?

Отметим также, что в горловской комендатуре ДНР о «потерях», якобы понесенных ополчением, ничего не слышали. Ничего не знают об этом и официальные представители ВС ДНР и Народной милиции ЛНР Эдуард Басурин и Андрей Марочко.

Пост Мысягина опубликован 10 октября. В нем говорится, что инцидент произошел «вчера», то есть 9 октября. В пользу того, что сообщение является ложным, говорит отсутствие каких-либо заявлений и комментариев на этот счет со стороны пресс-службы командования так называемой АТО. Молчат и спикеры Минобороны Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.