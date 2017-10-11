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Общество
Обвиненный в домогательствах продюсер Вайнштейн уличил брата в заговоре против него
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    Обвиненный в домогательствах продюсер Вайнштейн уличил брата в заговоре против него

    10:15  11 Октября 2017
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    Вайнштейн уличил брата в заговоре против него

    Нью-Йорк, 11 октября. Американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, считает, что в громком скандале виноват его младший брат.

    По мнению одного из самых знаменитых продюсеров США, родственник предоставил в распоряжение издания The New York Times компрометирующие материалы, сообщает ТАСС. Сделано это было для того, что выгнать Харви из кинокомпании Weinstein Company. Вайнштейн заявил, что досье с данными тех, кто жаловался на домогательства главы компании, было передано младшему брату лично в руки. Боб Вайнштейн воспользовался ситуацией и отправил всю информацию СМИ.

    Вайнштейн уличил брата в заговоре против него

    Напомним, что 8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении Харви Вайнштейна. Ранее его обвинили в сексуальных домогательствах.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #голливуд #вайнштейн
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