Обвиненный в домогательствах продюсер Вайнштейн уличил брата в заговоре против него

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Нью-Йорк, 11 октября. Американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, считает, что в громком скандале виноват его младший брат.

По мнению одного из самых знаменитых продюсеров США, родственник предоставил в распоряжение издания The New York Times компрометирующие материалы, сообщает ТАСС. Сделано это было для того, что выгнать Харви из кинокомпании Weinstein Company. Вайнштейн заявил, что досье с данными тех, кто жаловался на домогательства главы компании, было передано младшему брату лично в руки. Боб Вайнштейн воспользовался ситуацией и отправил всю информацию СМИ.

Напомним, что 8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении Харви Вайнштейна. Ранее его обвинили в сексуальных домогательствах.