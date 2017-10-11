Названа вероятная причина крушения Су-24 на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

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Москва, 11 октября. Версию министерства обороны России о технической неисправности разбившегося накануне фронтового бомбардировщика Су-24М в Сирии подтвердили военные источники.

10 октября авиагруппа ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим» потеряла двух летчиков и Су-24М. О крушении самолета при взлете сообщили в военном ведомстве страны. Предварительной версией причины трагедии названа неисправность воздушного судна.

В квалификации погибших летчиков сомнений нет: Юрий Медведков и Юрий Копылов имели опыт пилотирования самолетов на малых и сверхмалых высотах, а также в ночных условиях и при метеорологическом минимуме. Однако тщательную проверку перед вылетом проходил и Су-24М. По словам технических специалистов, он был готов к проведению операции по борьбе с террористами.

Как сообщает военный источник «Коммерсанта», причиной крушения могло стать нахождение самолета в так называемом невзлетном положении. Возможно, командир по какой-то причине забыл перевести положение или индикаторы в кабине пилота из-за какого-то сбоя показывали неверные сведения о состоянии самолета. Ситуация прояснится после расшифровки параметрического самописца самолета, который уже обнаружен.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал создать спецкомиссию, которая направилась в Сирию для определения точных причин трагедии.