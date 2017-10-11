Глава МИД Испании назвал «уловкой» заявления лидера Каталонии о референдуме

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Мадрид, 11 октября. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис объявил речь лидера Каталонии Карлеса Пучдемона «уловкой». Такое заявление Дастис сделал в беседе на радио Europe 1.

По словам Дастиса, действующие нормы конституции Испании не предусматривают возможности проведения референдума о независимости Каталонии. При этом, по словам министра, в рамках конституции остается возможность продолжения переговоров между Мадридом и Барселоной, сообщает Reuters.