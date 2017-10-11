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Происшествия
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Происшествия
Таксист-узбек сбил рекламный щит на Смольной набережной в Петербурге
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    Таксист-узбек сбил рекламный щит на Смольной набережной в Петербурге

    9:41  11 Октября 2017
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    Таксист-узбек сбил рекламный щит на Смольной набережной в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 октября. В Петербурге на Смольной набережной водитель такси из Узбекистана на Polo врезался в рекламный щит.

    О происшествии сообщили подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Проезжавший мимо уже после ДТП автолюбитель рассказал, что автомобиль получил значительные повреждения, передает «ПолитЭксперт». Водителя на месте аварии не было, но остались водительские права на имя гражданина Узбекистана.

    Один из подписчиков сообщества узнал владельца водительского удостоверения, по его словам, мужчина работает в такси и аккуратным стилем вождения не отличался.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Автор: Юлия Кошкина
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