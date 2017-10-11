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Происшествия
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Украина
Бабкина пополнила ряды российских знаменитостей, внесенных в базу «Миротворца»
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    Бабкина пополнила ряды российских знаменитостей, внесенных в базу «Миротворца»

    9:45  11 Октября 2017
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    Бабкина пополнила ряды российских знаменитостей, внесенных в базу «Миротворца»

    Киев, 11 октября. Народная артистка Надежда Бабкина оказалась в списке заблокированного в России киевского сайта «Миротворец». Причиной стало посещение Республики Крым.

    Российскую певицу внесли в базу данных скандально известного сайта за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и «участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии Крыма; открытую поддержку российской агрессии». Кроме музыкальной и педагогической деятельности, Надежда Бабкина принимает активное участие в политической жизни РФ. Она является членом партии «Единая Россия», в которую входит почти со дня основания.

    Напомним, в списках «Миротворца» числятся не только российские деятели культуры, но и зарубежные артисты

    Автор: Алексей Громов
    #украина #бабкина #миротворец
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