Бабкина пополнила ряды российских знаменитостей, внесенных в базу «Миротворца»

В Избранное

Киев, 11 октября. Народная артистка Надежда Бабкина оказалась в списке заблокированного в России киевского сайта «Миротворец». Причиной стало посещение Республики Крым.

Российскую певицу внесли в базу данных скандально известного сайта за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и «участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии Крыма; открытую поддержку российской агрессии». Кроме музыкальной и педагогической деятельности, Надежда Бабкина принимает активное участие в политической жизни РФ. Она является членом партии «Единая Россия», в которую входит почти со дня основания.

Напомним, в списках «Миротворца» числятся не только российские деятели культуры, но и зарубежные артисты.