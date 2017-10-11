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Происшествия
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Volkswagen отказывается продавать свои грузовики в Крыму из-за санкций
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    Volkswagen отказывается продавать свои грузовики в Крыму из-за санкций

    9:26  11 Октября 2017
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    Volkswagen отказывается продавать свои грузовики в Крыму из-за санкций

    Симферополь, 11 октября. Volkswagen запретил продавать в Крыму свои грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, а также машины спецназначения.

    Автопроизводитель разослал дилерам письмо, в котором напомнил, что в Крыму запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников, при этом ограничения касаются как местных компаний, так и планирующих использовать машины на территории республики, передают «Ведомости». Volkswagen объяснил дилерам, что за нарушение эмбарго компанию ждут «серьезные последствия».

    Представитель немецкого автопроизводителя в ответ на запрос издания пояснил, что с 2014 года в отношении РФ действуют санкции, в связи с чем коммерческие автомобили марок Volkswagen, Audi, Skoda в Крым не поставлялись. По данным «Ведомостей», сейчас у дилера в Крыму остался один коммерческий автомобиль.

    Эксперты указывают, что по факту в Крым можно привезти указанные типы автомобилей Volkswagen, а также запчасти к ним, для этого документы на них необходимо оформить в любом другом регионе России. Кроме того, аналитики считают, что проблемы в запрете Volkswagen нет. В России работают множество других производителей грузовиков и обслуживающих машин. Кроме того, закупки можно производить и в Китае.

    Автор: Юлия Кошкина
    #санкции #крым #volkswagen #авто
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