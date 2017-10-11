Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

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Киев, 11 октября. Закон «О реинтеграции Донбасса», внесенный Петром Порошенко на рассмотрение депутатов украинского парламента, развязывает руки военным и дает возможность действовать «партии войны». А политика принудительной украинизации миллионов русских граждан Украины вызывает отторжение даже у украинцев, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве политолог Андрей Золотарев.

«В той редакцией украинизации, которую проводит нынешняя власть, я думаю что, ни у крымчан, ни у дончан никакого энтузиазма по поводу единой Украины быть не может и не будет. Более того, худшую услугу украинскому языку, украинской культуре навязывается такая «шароварно-административная» украинизация. Она будет иметь обратный эффект. Потому что практикой запретов, ограничений, квот ничего добиться нельзя. Это импринты большевизма, когда бывшие секретари райкомов комсомола, перекрасившись в украинских патриотов, действуют все теми же методами. Эффект, поверьте, будет обратный. Такая украинизация будет вызывать отторжение и на значительной части Украины», - подчеркнул эксперт.

Он также заметил, что украинская культура в своем урезанном, сепаратном виде, без русской культуры, не произвела пока ничего заметного ни в рамках страны, ни, тем более, в мировом масштабе.

«Скажите, появился у нас хоть один режиссер за эти годы уровня Параджанова? Знаете, мы тоже жили когда-то мечтой о построении коммунизма в отдельно взятой стране, платя за это неимоверно высокую цену. А писатели? Можно, конечно, считать Шкляра выдающимся писателем, но по крайней мере Сосюра, Тычина, Гончар куда выше ценились в Европе и мире, нежели нынешние, с позволения сказать, культуртрегеры», - сокрушается политолог.

Он также иронично описал процесс лавирования президента страны Петра Порошенко между западными кураторами и доморощенными националистами:

«Как пошутил Дмитрий Джангиров, банку вазелина, которую получил Петр Алексеевич от иностранных послов, он полностью истратил на Верховную Раду, на депутатов, а себе ничего не оставил».

Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко «О реинтеграции Донбасса», в котором отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции (АТО). Это позволит вводить любые войска, применять любые вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Население Донбасса при этом рассматривается как враждебное, подлежащее помещению в фильтрационные лагеря или даже подлежащее уничтожению как сепаратистское.